Jüngst machten der Bürgermeister der Gemeinde Geratal, Dominik Straube und dessen Beigeordneter, Lars Pitan, auf die Dringlichkeit aufmerksam, dass in Geschwenda wieder ein Geldautomat bereitstehen müsse. Nachdem Unbekannte dort Mitte Mai versucht hatten, einen Geldautomaten der Sparkasse zu knacken, ist dieser außer Betrieb. Welche Möglichkeiten es gäbe, diesen wieder in Betrieb zu setzen und welchen Schutz vor Randale, Beschädigungen und Aufbrüche es geben könnte, darüber habe man mit dem Sparkassenvorstand das Gespräch gesucht. Nun ist eine Lösung gefunden.