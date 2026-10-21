Gejammert wird aktuell viel über die aktuelle Lage in der deutschen Wirtschaft und Politik. Dem wollten Thüringer Politiker und Unternehmer aus dem Ilm-Kreis jetzt ein positives Signal entgegensetzen. Unter dem Motto „Zukunft muss gemacht werden. Weniger meckern. Mehr tun. Mehr machen.“ fand bei der EPZ Industrietechnik GmbH in Arnstadt ein Unternehmerdialog statt. Auf dem Podium der ausgebuchten Veranstaltung diskutierten Vertreter aus Politik und Wirtschaft, wie Thüringens Wirtschaft produktiver und wettbewerbsfähiger werden kann.