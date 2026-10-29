Im heutigen Bistum Erfurt haben zwischen 1945 und 2021 mindestens etwa 60 Beschuldigte für Fälle von Missbrauch und sexualisierter Gewalt gesorgt. Diese Zahl wird im Abschlussbericht der Unabhängigen Aufarbeitungskommission im Bistum genannt, der am Donnerstag an Bischof Ulrich Neymeyr übergeben wurde. Die Zahl Betroffener sei „erheblich höher“, heißt es in einer Mitteilung der Aufarbeitungskommission. Sie gehe davon aus, dass mit einem größeren Dunkelfeld zu rechnen ist – also mit Betroffenen, die sich aus unterschiedlichsten Gründen keiner Stelle anvertraut haben.