Lehren für die Zukunft ziehen

Die Linke-Abgeordnete Lena Saniye Güngör sagte, dass Untersuchungsausschüsse schneller zu einem "parteipolitischen Schlagabtausch" werden könnten. Die Linke hoffe, dass eine Enquete-Kommission eine konstruktive Aufarbeitung besser gewährleisten könne. Inhaltlich soll es in dem Gremium noch stärker um die Situation von Familien in der Pandemie gehen. "Während Untersuchungsausschüsse vor allem dazu dienen, politische Verantwortung in der Vergangenheit zu klären, ermöglicht eine Enquetekommission eine interdisziplinäre, zukunftsorientierte und wissenschaftlich fundierte Aufarbeitung", teilte Güngör später mit.