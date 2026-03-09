Aufarbeitung zum NSU-Terror Großer Zuspruch - Dokumentationszentrum zum NSU zieht Bilanz

Chemnitz - Das bundesweit erste Dokumentationszentrum zum Terror des rechtsextremen NSU geht ins zweite Jahr und nimmt weitere Zielgruppen und Themen in den Blick. Dabei werde der 15. Jahrestag der Selbstenttarnung der Terrorzelle im Herbst eine Rolle spielen, aber auch die sogenannten Baseballschläger-Jahre in den 1990ern, sagt Geschäftsführerin Nora Krzywinski der Deutschen Presse-Agentur dpa. Ziel sei es, migrantischen Gruppen und Personen, die von rechtsextremer Gewalt und Rassismus betroffen sind, mit niedrigschwelligen Angeboten stärker Raum zu bieten.