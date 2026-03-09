Aufarbeitung zum NSU-Terror Großer Zuspruch - Dokumentationszentrum zum NSU zieht Bilanz

Programm 2026: Filme, Musik und Theater

Zum Veranstaltungsprogramm in diesem Jahr gehören eine Filmreihe zu jüdischem und migrantischem Leben, Workshops zu Hip-Hop als widerständige Kultur und ein Kinder- und Nachbarschaftsfest. Außerdem wird im Oktober das Theaterstück "Auch Deutsche unter den Opfern" von Tuğsal Moğul gezeigt, das den Angaben zufolge das Staatsversagen im NSU-Komplex aufarbeitet und die Perspektive der Angehörigen in den Fokus rückt. Im Herbst ist ein Konzert des queeren Chores canta:re aus Berlin geplant. Zum 15. Jahrestag der Selbstenttarnung der NSU-Terrorzelle im November soll es verschiedene Veranstaltungen in Zwickau und Chemnitz geben. Die konkreten Planungen dafür stünden noch am Anfang, heißt es.