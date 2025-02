Die Erzdiözese habe die Pfarreien im Erzbistum eingeladen, in den Gottesdiensten an diesem Wochenende besonders für die Betroffenen des Anschlags sowie für alle Opfer von Terror und Gewalt zu beten, teilte die Erzdiözese weiter mit. Zudem sei im Münchner Dom eine gesonderte Möglichkeit geschaffen worden, Fürbitten im Gedenken an die Betroffenen und ihre Angehörigen zu notieren.