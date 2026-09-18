Aufarbeitung der Corona-Zeit Streeck fordert "breite Expertise" im Kampf gegen Pandemien

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der Virologe Hendrik Streeck hat Verständnis dafür geäußert, dass sich Menschen in der Corona-Pandemie ungerecht behandelt gefühlt haben und deswegen wütend waren. Der Wut solle auch Raum gegeben werden, sagte er als Sachverständiger im Corona-Untersuchungsausschuss des hessischen Landtags in Wiesbaden. Es stelle sich aber auch die Frage, ob eine Krise mit einem solchen Ausmaß überhaupt ohne Unrecht geschehen könne. Wer in einer solchen Situation Entscheidungen fällen müsse, stehe immer vor einem Dilemma, sagte der Experte. Streeck war während der Corona-Pandemie Mitglied des Expertenrats der Bundesregierung.