Auf Zebrastreifen: Fußgänger von Schulbus erfasst – Kinder werden Zeugen

Pfarrkirchen (dpa/lby) - Ein Fußgänger ist in Pfarrkirchen (Landkreis Rottal-Inn) von einem Schulbus erfasst und schwer verletzt worden. Der 58-jährige Busfahrer soll laut Polizei den Mann an einem Kreisverkehr übersehen haben. Als er vom Bus getroffen wurde, war der 52-Jährige demnach gerade dabei, einen Zebrastreifen zu überqueren. Der Passant stürzte zu Boden und wurde ein kurzes Stück mitgezogen. Mit einer schweren Verletzung am Bein kam der Mann in ein Krankenhaus.