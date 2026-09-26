Aller Anfang ist schwer, das soll Azubis natürlich grundsätzlich zugestanden werden. Aber beim fiktiven Nachrichtendienst herrscht ein anderer Wind: "Sie haben es wider Erwarten in die Ausbildung beim BND geschafft und ich bin gespannt, wie lange es braucht, bis sie wieder rausfliegen", begrüßt die strenge Ausbildungsleiterin (Sophie von Kessel) die Fünf wenig motivierend.