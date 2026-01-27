„Moin!“ Wo immer er jemanden mit diesem Wort grüßte, am Montagnachmittag oder am Abend, bekam der Mann in der schwarzen Handwerkerkluft neben einer freundlichen Antwort auch stets einen etwas verwunderten Blick ab. In Lauscha, wo momentan jeder dick eingemummelt dem Winter trotzt, war er in Schlaghosen und Jacke aus Cord mit einem Bündel über der Schulter und einem Stab in der Hand unterwegs. Es war der typische Anblick eines Handwerksgesellen auf der Wanderschaft. Nur das Wetter passte nicht so recht dazu.