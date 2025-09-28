Auf Volksfest: Kind trinkt Milch auf ex: Kritik und Likes für Video

München - Ein Video von einem Kleinkind, das auf einem Volksfest unter den Anfeuerungsrufen der Umsitzenden seine Milchflasche auf einen Zug austrinkt, sorgt für sehr geteilte Reaktionen im Netz. Mehr als 380.000 Menschen vergaben auf Instagram bereits ein Herzchen dafür, während die meisten Kommentare höchst kritisch sind. Sie verweisen auf den Stress und die Gefahren für das Kind durch den Lärm und die vielen Menschen, auf seine verletzten Persönlichkeitsrechte sowie auf die Problematik, wenn Kinder einen enthemmten Umgang mit Alkohol vorgelebt bekommen.