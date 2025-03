München (dpa/lby) - R'n'B-Star John Legend (46) kommt bei seiner Tournee 2025 auch nach Deutschland. Geplant ist ein einziges Konzert: Am 7. Juni will der Sänger in der Münchner Olympiahalle auftreten, wie seine Konzertagentur mitteilte. Zusammen mit seiner Band präsentiert er sein Album "Get Lifted" und feiert damit zugleich dessen 20-jähriges Jubiläum.