München - Nach einem auf Tiktok millionenfach aufgerufenen Fall von Wohnungsbetrug in München hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Der gesuchte 34-Jährige sei Beamten in Italien bei einer Polizeikontrolle ins Netz gegangen, teilte die Polizei in München mit. Er sitze nun in einem italienischen Gefängnis und solle nach Deutschland ausgeliefert werden.