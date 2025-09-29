Die Jubiläumssaison ist Geschichte. Im altehrwürdigen und doch hochmodernen Freibad Schmalkalden-Näherstille sorgt nur noch der Wind für Wellenkräuseln. Zum Abbaden am 14. September haben es etliche Stammgäste nicht nur mit einer gemeinsamen Schwimmrunde krachen lassen. Bei Glühwein und Punsch aus den Lagerbeständen von Schwimmmeister Ralf Klaedtke und frischen Lebkuchen hat die lustige Truppe nach dem kühlen Vergnügen Wärme getankt und Kräfte gesammelt. Denn knapp mit gut 19 Grad Wassertemperatur war es der Jahreszeit angemessen herbstlich frisch zum Jahresausklang. „Aber so groß war die Schwimmerschar noch nie. 30 Gäste, die meisten von ihnen Frauen“, sagt der erfreute Klaedtke, der die Dienstkleidung eines Weihnachtsmannes angelegt hatte. Auch sein Nachfolger und Schwimmmeisterkollege Tobias Dämmig, Ehefrau Manuela Klaedtke und einige Badegäste hatten sich zum Abschied lustig kostümiert.