Obwohl Finanzministerin Katja Wolf (BSW) mehrfach angekündigt hat, dass in der Landesverwaltung angesichts der knappen Haushaltslage Personal abgebaut werden müsse, will die Brombeer-Landesregierung weiteres neues und teures Personal in ihren Ministerien einstellen. Nach Informationen unserer Zeitung sollen allein in der Staatskanzlei zehn Stellen mit den Eingruppierungen A14, A15 und A16 geschaffen werden, dazu eine Stelle mit der Eingruppierung B3. Auch im Innenministerium sowie im Bildungsministerium ist diesen Informationen nach die Einstellung von weiterem Personal geplant.