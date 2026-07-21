Mit 23 Stationen in einer Woche hat der CDU-Landtagsfraktionsvorsitzende Andreas Bühl seine diesjährige Sommertour durch den südlichen Ilm-Kreis jetzt abgeschlossen. Diese führte ihn zu Vereinen, Ehrenamtlichen, Künstlern, Unternehmen und touristischen Angeboten im Ilm-Kreis. Auch die mit der Konrad-Adenauer-Stiftung organisierte „Dorfliebe-Tour“ war Teil des Programms: In Stützerbach machte Bühl dabei Station bei einem Kinoabend.