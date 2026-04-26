Auf Seitenstreifen entdeckt: Dackel springt aus Fahrradkorb und läuft auf der Autobahn

Herzogenaurach (dpa/lby) - Ein Dackel ist seinem Herrchen aus dem Fahrradkorb gesprungen und auf die etwa einen Kilometer entfernte Autobahn gelaufen. Eine Autofahrerin sah den kleinen Hund am Samstag auf dem Seitenstreifen der A3 und wählte den Notruf, wie die Polizei mitteilte. Bis die Einsatzkräfte eintrafen, hatte eine Frau mit ihrer Tochter die Dackeldame bereits auf der Rastanlage Aurach-Süd eingefangen.