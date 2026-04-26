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  4. Dackel springt aus Fahrradkorb und läuft auf der Autobahn

Auf Seitenstreifen entdeckt Dackel springt aus Fahrradkorb und läuft auf der Autobahn

Eine Dackeldame büxt aus und sorgt für Aufregung auf der A3. Wie Polizei und Passanten für ein glückliches Wiedersehen sorgen.

Auf Seitenstreifen entdeckt: Dackel springt aus Fahrradkorb und läuft auf der Autobahn
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Mit einem Streifenwagen wird die Hundedame in ein Tierheim gebracht. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa

Herzogenaurach (dpa/lby) - Ein Dackel ist seinem Herrchen aus dem Fahrradkorb gesprungen und auf die etwa einen Kilometer entfernte Autobahn gelaufen. Eine Autofahrerin sah den kleinen Hund am Samstag auf dem Seitenstreifen der A3 und wählte den Notruf, wie die Polizei mitteilte. Bis die Einsatzkräfte eintrafen, hatte eine Frau mit ihrer Tochter die Dackeldame bereits auf der Rastanlage Aurach-Süd eingefangen. 

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Polizisten brachten den Hund mit einem Streifenwagen ins Tierheim nach Erlangen. Im Polizeiauto habe sich "die freundliche Hundedame von ihrer besten Seite" gezeigt, hieß es in einer Mitteilung der Beamten. Die Ermittler konnten den Besitzer des Rauhaardackels, der auf den Namen Aika hört, ausfindig machen. Beim Widersehen im Tierheim "freuten sich Hund und Herrchen".