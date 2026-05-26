Ganz so luftig wie in Brandenburg wird es sich wohl nicht wohnen. Aber ganz so weit wird der Landkreis Schmalkalden-Meiningen in 20 Jahren von den Verhältnissen in dem dünn besiedelten mitteldeutschen Bundesland nicht entfernt sein. Dort leben heute etwa 86 Menschen je Quadratkilometer. Im Südthüringer Kreis werden es 2045 etwa 88 sein – wenn die Demografen recht behalten. Die haben nämlich die mögliche Bevölkerungsentwicklung vorausberechnet. Laut ihren Prognosen wird der Landstrich dann die Heimat von 102.260 Menschen sein. Nahezu alle der 38 Städte und Gemeinden werden Einwohner verlieren, die einen mehr, die anderen weniger. In zwei Kommunen dürfte aber Freude aufkommen. Einhausen im Verwaltungsbereich der VG Dolmar/Salzbrücke wird künftig wie heute 450 Einwohner haben.