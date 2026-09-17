Ein wohliger Ausflug in die Natur sollte es werden. Doch dann nahm er für ein Ehepaar aus Hildburghausen am Mittwochnachmittag eine dramatische Entwicklung. Die beiden 75-Jährigen begaben sich, auf der Suche nach Speisepilzen, in das Waldgebiet zwischen Bürden und Weitersroda. Um ein größeres Areal abdecken zu können, trennten sie sich. Beide vereinbarten, sich zu einer bestimmten Uhrzeit wieder am gemeinsamen Ausgangsort einzufinden. Als der Mann pünktlich zum verabredeten Zeitpunkt zurückkehrte, fehlte von seiner Ehefrau jedoch jede Spur.