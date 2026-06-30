Auf Parkplatz eingeschlossen: Retter schlagen Scheibe ein und holen Kleinkind aus Auto

Die Feuerwehr habe das Auto nicht öffnen können, ohne es zu beschädigen. Deshalb entschlossen sich die Retter, eine Scheibe einzuschlagen, um das Kleinkind vor den hohen Temperaturen im Wagen zu schützen. Der Rettungsdienst habe den Jungen untersucht, aber keine Verletzungen entdeckt. Weil die 32 Jahre alte Mutter sich offenbar nicht falsch verhalten hat, habe sie keine Folgen wegen des Einsatzes zu befürchten, teilte die Polizei mit.