Haßfurt (dpa/lby) - Feuerwehrleute haben in Unterfranken bei hohen Temperaturen ein Kleinkind aus einem verschlossenen Auto gerettet. Wie die Polizei mitteilte, hatte die Mutter ihren ein Jahr alten Sohn schon angeschnallt und wollte nach dem Einladen der Einkäufe auf einem Parkplatz in Haßfurt (Landkreis Haßberge) den Kofferraum schließen. Dabei sei der Wagen, mutmaßlich wegen eines Defekts, aber komplett verriegelt worden - mit Schlüssel und Kind darin.
Auf Parkplatz eingeschlossen Retter schlagen Scheibe ein und holen Kleinkind aus Auto
dpa 30.06.2026 - 11:32 Uhr