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  4. Retter schlagen Scheibe ein und holen Kleinkind aus Auto

Auf Parkplatz eingeschlossen Retter schlagen Scheibe ein und holen Kleinkind aus Auto

Eine Mutter schnallt ihren Sohn im Auto an und will die Einkäufe einladen. Doch als sie den Kofferraum schließt, ist das Auto verriegelt - mit Schlüssel und Kind darin. Die Feuerwehr muss helfen.

Auf Parkplatz eingeschlossen: Retter schlagen Scheibe ein und holen Kleinkind aus Auto
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Feuerwehrleute konnten das Auto nicht öffnen, ohne es zu beschädigen. (Symbolbild) Foto: Daniel Vogl/dpa

Haßfurt (dpa/lby) - Feuerwehrleute haben in Unterfranken bei hohen Temperaturen ein Kleinkind aus einem verschlossenen Auto gerettet. Wie die Polizei mitteilte, hatte die Mutter ihren ein Jahr alten Sohn schon angeschnallt und wollte nach dem Einladen der Einkäufe auf einem Parkplatz in Haßfurt (Landkreis Haßberge) den Kofferraum schließen. Dabei sei der Wagen, mutmaßlich wegen eines Defekts, aber komplett verriegelt worden - mit Schlüssel und Kind darin.

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Die Feuerwehr habe das Auto nicht öffnen können, ohne es zu beschädigen. Deshalb entschlossen sich die Retter, eine Scheibe einzuschlagen, um das Kleinkind vor den hohen Temperaturen im Wagen zu schützen. Der Rettungsdienst habe den Jungen untersucht, aber keine Verletzungen entdeckt. Weil die 32 Jahre alte Mutter sich offenbar nicht falsch verhalten hat, habe sie keine Folgen wegen des Einsatzes zu befürchten, teilte die Polizei mit.