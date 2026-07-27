Mittenwald (dpa/lby) - Elf Tage nach dem Fund eines Schwerstverletzten auf offener Straße im oberbayerischen Mittenwald ist der Mann gestorben. Der 44-Jährige war am 12. Juli nach einem Fest frühmorgens leblos am Boden entdeckt und in ein Krankenhaus gebracht worden, wie die Polizei mitteilte. Dort hätten Ärzte eine sehr schwere Wirbelsäulenverletzung festgestellt. Am Donnerstag sei der Mann in der Klinik gestorben.
Auf offener Straße gefunden Leblos in Mittenwald entdeckter Mann in Klinik gestorben
dpa 27.07.2026 - 12:39 Uhr