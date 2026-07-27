Auf offener Straße gefunden: Leblos in Mittenwald entdeckter Mann in Klinik gestorben

Zunächst war offen geblieben, wie der 44-Jährige die Verletzungen erlitten hatte. Auch ein Gewaltverbrechen konnten die Ermittler zunächst nicht ausschließen. Die Kripo habe bisher aber keine Hinweise auf eine Beteiligung Dritter, teilte die Polizei nach dem Tod des Mannes mit. "Für die Ermittler deutet alles darauf hin, dass sich der Mann die Verletzungen bei einem Sturzgeschehen zuzog."