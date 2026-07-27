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  4. Leblos in Mittenwald entdeckter Mann in Klinik gestorben

Auf offener Straße gefunden Leblos in Mittenwald entdeckter Mann in Klinik gestorben

Nach einer Feier in Oberbayern wird ein Mann frühmorgens regungslos am Boden entdeckt. Er wird in eine Klinik gebracht - und stirbt dort Tage später. Die Polizei hat eine Vermutung zur Ursache.

Auf offener Straße gefunden: Leblos in Mittenwald entdeckter Mann in Klinik gestorben
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Rettungskräfte hatten den Mann noch reanimiert und in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: David-Wolfgang Ebener/dpa

Mittenwald (dpa/lby) - Elf Tage nach dem Fund eines Schwerstverletzten auf offener Straße im oberbayerischen Mittenwald ist der Mann gestorben. Der 44-Jährige war am 12. Juli nach einem Fest frühmorgens leblos am Boden entdeckt und in ein Krankenhaus gebracht worden, wie die Polizei mitteilte. Dort hätten Ärzte eine sehr schwere Wirbelsäulenverletzung festgestellt. Am Donnerstag sei der Mann in der Klinik gestorben.

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Zunächst war offen geblieben, wie der 44-Jährige die Verletzungen erlitten hatte. Auch ein Gewaltverbrechen konnten die Ermittler zunächst nicht ausschließen. Die Kripo habe bisher aber keine Hinweise auf eine Beteiligung Dritter, teilte die Polizei nach dem Tod des Mannes mit. "Für die Ermittler deutet alles darauf hin, dass sich der Mann die Verletzungen bei einem Sturzgeschehen zuzog."