Bad Hindelang (dpa/lby) - Bei einem Oldtimer-Rennen im Allgäu ist ein Fahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der 69-Jährige sei auf der Route über den Jochpass bei Bad Hindelang (Landkreis Oberallgäu) mit seinem Wagen gegen einen Grashügel geprallt, als er ein anderes Fahrzeug überholen wollte, teilte die Polizei mit. Der schwer verletzte Fahrer sei per Hubschrauber in eine Klinik geflogen worden, sein Beifahrer habe leichte Verletzungen erlitten.