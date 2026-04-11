Cadolzburg (dpa/lby) - Ein 55 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Auto in Mittelfranken ums Leben gekommen. Er sei am Samstagabend am Unfallort auf einer Kreisstraße bei Cadolzburg (Landkreis Fürth) gestorben, wie die Polizei mitteilte. Die 18-jährige Autofahrerin habe leichte Verletzungen. Sie war von Deberndorf kommend in Richtung Zautendorf unterwegs, der Motorradfahrer in der Gegenrichtung. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang und sucht noch Zeugen.