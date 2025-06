Auf Junggesellenabschied: Zehn Verletzte bei Unfall mit Bier-Bike

Kaisheim (dpa/lby) - Ein Junggesellenabschied in Schwaben ist mit zehn Leichtverletzten geendet. Wie die Polizei mitteilte, feierte ein 26-Jähriger am Pfingstsonntag mit 13 Freunden. Sie waren mit einem sogenannten Bier-Bike – einem Gruppenfahrrad mit Bierzapfanlage – in Kaisheim (Landkreis Donau-Ries) unterwegs, als die Bremsen wegen Überlastung versagten. Das Bier-Bike kam den Angaben zufolge daraufhin in einer Kurve von der Straße ab und prallte gegen einen Baum.