Eben lief es wieder im Radio. Deutschland brauche Fachkräfte. Er kann die Nachricht nicht mehr hören. Sie versetzt ihm jedes Mal einen Stich und bereitet ihm schlechte Laune. Er ist eine Fachkraft, hat als Maschinen-Einsteller, Schreiner und Hausmeister gearbeitet. Einen Job findet er aber nicht – trotz aller Bemühungen. Seinen Namen will er nicht in der Zeitung lesen, nennen wir ihn Heiko S. Er ist alleinstehend, wohnt im Landkreis Schmalkalden-Meiningen und geht auf die 60 zu. Er sei jemand, der nicht gern auf dem Sofa sitzt, sagt er. „Herumlungern ist meine Sache nicht. Mir geht es am besten, wenn ich etwas zu tun habe.“