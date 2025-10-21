Wer dieser Tage durch die herbstlich eingefärbte hügelige Landschaft rund um Bedheim fährt, sieht ländliche Idylle, spürt den ewig währenden Kreislauf der Jahreszeiten und wird vielleicht daran erinnert, wie herzerwärmend und beruhigend der Gedanke an Heimat und Wurzeln ist. Und mitten in diesem malerischen Szenario erhebt sich Schloss Bedheim mit einem Anwesen, das einer Filmkulisse romantischer Zeiten entspringen könnte. Doch Schloss Bedheim ist mehr als ein historisches Anwesen, das die Gegend optisch hebt – es ist ein lebendiger Organismus, ein Ort der Möglichkeiten, ein Zuhause – auf Zeit oder vielleicht für immer. Hier treffen sich Menschen, die ihren Weg suchen – und ihn hier oftmals finden.