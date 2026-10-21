Pfaffenhofen an der Ilm (dpa/lby) - Ein Arbeiter ist auf einer Baustelle in Oberbayern von herabfallenden Brettern getroffen worden und gestorben. Der 63-Jährige sei mit Reinigungsarbeiten in einem etwa 40 Meter hohen Treppenhaus-Schacht in Pfaffenhofen an der Ilm beschäftigt gewesen, als die Bretter herabfielen, teilte die Polizei mit. Der Mann sei getroffen und lebensgefährlich verletzt worden.
Auf größerer Baustelle Bretter fallen auf Arbeiter in Treppenhaus-Schacht - tot
dpa 21.10.2026 - 14:08 Uhr