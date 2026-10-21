Auf größerer Baustelle: Bretter fallen auf Arbeiter in Treppenhaus-Schacht - tot

Pfaffenhofen an der Ilm (dpa/lby) - Ein Arbeiter ist auf einer Baustelle in Oberbayern von herabfallenden Brettern getroffen worden und gestorben. Der 63-Jährige sei mit Reinigungsarbeiten in einem etwa 40 Meter hohen Treppenhaus-Schacht in Pfaffenhofen an der Ilm beschäftigt gewesen, als die Bretter herabfielen, teilte die Polizei mit. Der Mann sei getroffen und lebensgefährlich verletzt worden.