Bad Neustadt an der Saale (dpa/lby) - Wegen des Diebstahls von Kleidung, Kosmetik und Schmuck im Wert von mehreren Zehntausend Euro hat die Polizei eine Frau in Unterfranken vorläufig festgenommen. Sie soll zuvor in einem Laden in Bad Neustadt an der Saale (Landkreis Rhön-Grabfeld) mehrere Kleidungsstücke gestohlen haben, so die Polizei.