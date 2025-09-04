Im Ilm-Kreis wurde jetzt ein Wolf illegal geschossen. Das teilte das Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie, Naturschutz und Forsten Donnerstagnachmittag mit. Das Kompetenzzentrum Wolf, Biber, Luchs habe Strafanzeige bei der zuständigen Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau gestellt, heißt es weiter. Bereits vor zwei Wochen, am 19. August, sei ein schwer verletztes Tier auf einem Feld im Ilm-Kreis gesichtet und von den örtlichen Behörden eingeschläfert worden. Das Ministerium konkretisiert den Ort auf Nachfrage nicht; nach Informationen der Redaktion soll der Fundort des Tieres nahe Jesuborn gewesen sein.