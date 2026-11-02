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  4. Toter Fußgänger - Polizei findet mutmaßlichen Unfallfahrer

Auf Familienbesuch überfahren Toter Fußgänger - Polizei findet mutmaßlichen Unfallfahrer

Ein 65-Jähriger wird beim Überqueren einer Straße überfahren. Die Polizei hat den mutmaßlichen Fahrer gefunden – den Busfahrer einer öffentlichen Linie. Doch zur Unfallursache ist noch vieles offen.

Auf Familienbesuch überfahren: Toter Fußgänger - Polizei findet mutmaßlichen Unfallfahrer
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Ein 65-Jähriger wird reglos auf der Straße gefunden und stirbt kurz darauf. Jetzt ist der mutmaßliche Unfallfahrer gefunden - trotzdem gibt es noch viele Fragen. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

Unterschleißheim - Die Polizei hat einen möglichen Unfallfahrer gefunden, der am Samstag mutmaßlich einen Fußgänger in Unterschleißheim (Landkreis München) überfahren hat. Es handelt sich laut Polizei um den Busfahrer einer öffentlichen Linie. Er habe einen 65-jährigen Fußgänger beim Abbiegen überfahren, der kurz darauf an seinen Verletzungen gestorben sei. Der 65-Jährige war laut Polizei aus dem hessischen Wetteraukreis und auf Familienbesuch in Bayern

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Nach Angaben der Polizei laufen jetzt Ermittlungen gegen den Busfahrer. Zur Unfallursache sei aber noch nichts bekannt. Ebenso ist bis jetzt nicht bekannt, warum der Busfahrer nach dem Unfall nicht stehenblieb.