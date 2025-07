Weimar (dpa/th) - Kurioser und ekliger Einbruch auf einer Baustelle in Weimar: Dort hat ein Mann nicht nur sein großes Geschäft in einen Eimer verrichtet. Er seilte sich danach auch noch aus etwa drei Metern mit einem Baustellenkabel aus einem Fenster ab, wie die Polizei mitteilte. Was den Mann zu seiner Aktion bewegte, konnte ein Sprecher nicht sagen.