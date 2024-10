Plößberg (dpa/lby) - Eine Fahrzeugpanne ist zwei Kupferdieben in der Oberpfalz zum Verhängnis geworden. In Plößberg blieb ihr Auto laut Polizei höchstwahrscheinlich wegen Spritmangel liegen, was letztlich zu ihrer Festnahme führte. Zuvor hatten die beiden Männer aus Tschechien nach Angaben der Polizei an der Leichenhalle des örtlichen Friedhofs ein Fallrohr entwendet und versucht, das Dach eines Nebengebäudes aufzubrechen.