Am Ende fehlte nur der Bundeskanzler. „Dieses Wochenende hat gezeigt, dass Wintersport nach Oberhof gehört“, meinte Max Langenhan. „Jetzt fehlt nur noch, dass Friedrich Merz zum Rodeln vorbeikommt, das würde den Tag richtig abrunden.“ So wie vor einigen Monaten, als Merz und der Rennrodel-Weltmeister sich bei einem Treffen auf ein Gaudi-Rennen zu einem späteren Zeitpunkt verabredeten.