Das Denkmal im Heinse-Park Langewiesen ist inzwischen wieder in seiner markanten, halbrunden Form zu erkennen. Im Mai sollen die Steinmetzarbeiten erledigt sein, wie Gunter Mohring und Max Schiller von der beauftragten Ilmenauer Firma BR Bauwerksanierung GmbH diese Woche während des Verfugens und der Anpassung letzter Muschelkalksteine erklärten. Dann können die nächsten Schritte für das Denkmal mit Brunnen folgen.