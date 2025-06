Die Sommerzeit ist immer auch die Zeit für besondere Veranstaltungen unter blauem Himmel – so auch am Samstag im Eisfelder Ortsteil Harras. Zum Familiennachmittag mit dem zweiten Entenrennen auf der Werra hatten der Harraser Heimatverein und die Kirmesgesellschaft des Ortes eingeladen. Nachdem das erste Rennen auf der Werra vor zwei Jahren Premiere feiern konnte, fiel es im vergangenen Jahr der damaligen Hochwassersituation zum Opfer. Davon konnte diesmal natürlich keine Rede sein, denn die Werra ist in der gegenwärtigen Wettersituation zu einem eher kleinen Flüsschen geschrumpft, das links und rechts von saftigem Grün eingerahmt wird. Kaum ließ sich erahnen, dass dieses Gewässer der ersten Ordnung auch Hochwasser führen kann.