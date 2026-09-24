Die Handball-Bundesliga der Männer wirbt offensiv damit, weltweit die stärkste Liga in ihrer Sportart zu sein. Das entspricht der Realität – nirgendwo sonst ist das Niveau in der Spitze so hoch, nirgendwo sonst haben die Team in der Breite so viel sportliche Qualität. Während das deutsche Fußball-Oberhaus den Anschluss an England, Frankreich oder Spanien zu verlieren droht, ist die Bundesrepublik beim Handball so etwas wie der Nabel der Welt.
Auf der Suche nach neuen Märkten Die Crux mit dem Winterphänomen
Ulrich Klemm 24.09.2026 - 09:21 Uhr