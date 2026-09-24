Die Handball-Bundesliga der Männer wirbt offensiv damit, weltweit die stärkste Liga in ihrer Sportart zu sein. Das entspricht der Realität – nirgendwo sonst ist das Niveau in der Spitze so hoch, nirgendwo sonst haben die Team in der Breite so viel sportliche Qualität. Während das deutsche Fußball-Oberhaus den Anschluss an England, Frankreich oder Spanien zu verlieren droht, ist die Bundesrepublik beim Handball so etwas wie der Nabel der Welt.