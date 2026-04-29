Es ist nicht so leicht mit der Partnersuche. Schon gar nicht, wenn man weit und breit allein ist. So ergeht es derzeit einer Auerhenne, die auf dem Gehlberger Schneekopf für Staunen sorgt. „Sie war letztes Jahr schon da. Aber jetzt ist sie wirklich penetrant“, sagt der Oberhofer Forstamtschef Jan Pietzko. Denn der Hühnervogel lugt nicht etwa gelegentlich aus dem Unterholz hervor und duckt sich ansonsten ab. Er marschiert regelmäßig auf dem Hauptweg gen Schneekopf, sitzt am Gipfelkreuz oder sucht im Gras an der Neuen Gehlberger Hütte nach vegetarischen Happen. Auch Wanderer und Ausflügler schreckten das Tier nicht ab. Im Gegenteil. „Die Henne läuft einfach hinterher“, schildert Revierleiter Ronny Eckhardt.