Es ist ein wahr gewordener Almhütten-Traum: In der Ecke knistert das Feuer im Kamin. Das große Wohnzimmer mit offener Küche ist dank vieler Holzakzente vom Boden über die Wände bis zur Decke warm und einladend. Am schweren Holztisch ist Platz für die ganze Familie. Eine riesige Fensterfront gibt den Blick auf das Bergpanorama frei. Aber es sind nicht die Alpen, die sich vor dem Ferienhaus erstrecken, sondern der Thüringer Wald.