Auf der Schanz bei Henneberg befand sich bis zum Ende der DDR eine große Grenzübergangsstelle Henneberg-Eußenhausen. Noch kurz vor dem Zusammenbruch des SED-Staates sollte sie modernisiert werden. Die DDR-Grenztruppen errichteten dafür ein neues Mannschaftsgebäude. Doch zur Fertigstellung kam es nie. Mit der Grenzöffnung um 4 Uhr in der Nacht vom 9. zum 10. November 1989 verloren die Bauarbeiten schlagartig ihre Bedeutung und wurden eingestellt. Seitdem steht der Rohbau unvollendet an der einstigen innerdeutschen Grenze.