Auf der Schanz bei Henneberg befand sich bis zum Ende der DDR eine große Grenzübergangsstelle Henneberg-Eußenhausen. Noch kurz vor dem Zusammenbruch des SED-Staates sollte sie modernisiert werden. Die DDR-Grenztruppen errichteten dafür ein neues Mannschaftsgebäude. Doch zur Fertigstellung kam es nie. Mit der Grenzöffnung um 4 Uhr in der Nacht vom 9. zum 10. November 1989 verloren die Bauarbeiten schlagartig ihre Bedeutung und wurden eingestellt. Seitdem steht der Rohbau unvollendet an der einstigen innerdeutschen Grenze.
Auf der Schanz Ehemaliger Grenzübergang wird zur Gefahrenquelle
Raph W. Meyer 24.09.2026 - 10:00 Uhr