In Deutschland neuer Höchstwert

Statistisch kommen in Thüringen sechs Jäger auf 1.000 Einwohner, wie aus einer Erhebung des Deutschen Jagdverbands hervorgeht. Im Vergleich der Bundesländer liegt der Freistaat damit im Mittelfeld. Bundesweit sind demnach 460.771 Menschen Inhaber eines Jagdscheins, dies sei ein neuer Höchstwert. Davon seien 70 Prozent in Verbänden organisiert. Je 1.000 Einwohner sind in Deutschland statistisch 5,5 Jäger aktiv.