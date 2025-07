"Durch den Sturz zog sich der 36-Jährige so schwere Verletzungen zu, sodass er noch an der Unfallstelle verstarb", so die Polizei. Die Mitfahrerin wurde schwer verletzt vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Zur Klärung des genauen Unfallherganges wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt ein Sachverständiger beauftragt.