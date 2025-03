Auf der ITB in Berlin: Die Rhön im Gespräch mit der Bundesumweltministerin

Wie in den vergangenen Jahren war die Rhön GmbH als Gast auf den Ständen aller drei Bundesländer vertreten. Die bewährte Rotation zwischen den Länderständen sorge für eine ausgewogene Repräsentation der Region, heißt es. Dabei hatte die Rhön dieses Jahr ihren festen Standort am Hessenstand in der Halle „hub27“. Das Land Hessen spielt zudem eine besondere Rolle im Prozess der nachhaltigen Entwicklung, so wurde gemeinsam mit dem Tourismus Management Hessen UG der Weg zum nachhaltigen Reiseziel angetreten und 2024 erfolgreich erreicht.