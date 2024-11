Auf der Flucht: Betrüger türmt nach Inhaftierung und bleibt fünf Jahre weg

Marktheidenfeld (dpa/lby) - Gut fünf Jahre nach seiner Flucht aus der Haft ist ein Straftäter in einer Wohnung in Marktheidenfeld (Landkreis Main-Spessart) gefasst worden. Der 40-Jährige war im Juni 2019 in das Gefängnis Aschaffenburg gekommen, allerdings in einem Hafturlaub im anschließenden September getürmt. Nach Polizeiangaben hätte der verurteilte Betrüger eigentlich seine Strafe bis Ende 2020 absitzen müssen.