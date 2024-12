Auch Voigt war mehr als zufrieden. "Ich bin sehr stolz drauf. Mir sind sehr die Körner ausgegangen, gerade auf der Strecke. Ich weiß ganz genau, dass ich es am Schießstand rocken muss, weil ich auf der Strecke nicht mithalten kann", sagte Voigt. In ihrem Adventskalender hatte sie vor dem Rennen fünf Euro frei gerubbelt - genau wie in der Vorwoche, als sie in Hochfilzen im Jagdrennen Zweite vor Preuß geworden war.