Eigentlich wollten sich die Polizisten ja nur als Freund und Helfer erweisen, doch dann kam alles ganz anders. Wie die Polizei mitteilte, waren die Beamten am Freitagmittag auf der Autobahn 71 bei Meiningen in Richtung Sangerhausen unterwegs, als ihnen ein Pannenfahrzeug auffiel. Daran sei ihnen zunächst nichts verdächtig vorgekommen, heißt es im Polizeibericht. Die Einsatzkräfte, die zufällig an dem Pannenfahrzeug vorbeifuhren, schleppten dieses bis zum nächsten Autobahnparkplatz ab und informierten die Autobahnpolizei.