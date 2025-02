Hengersberg - Mehr als 100.000 Euro in bar haben Schleierfahnder bei der Kontrolle eines Autos in Niederbayern gefunden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Wagen aus Rheinland-Pfalz mit zwei Männern im Alter von 34 und 22 Jahren auf der Autobahn 3 in Richtung Österreich bei Hengersberg (Landkreis Deggendorf) angehalten. Dabei fanden die Beamten in einem Rucksack die Geldbündel.