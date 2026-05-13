Auf der A9: Versuchtes Tötungsdelikt? Mann greift Mitreisenden im Bus an

Den Angaben nach soll der 38-Jährige einen 46-Jährigen, der im Bus von Polen nach Italien hinter ihm saß, provoziert haben, indem er mehrmals die Rücklehne seines Sitzes nach hinten stellte. Als der 46-Jährige den Tatverdächtigen darauf ansprach, soll dieser ihm ins Gesicht geschlagen und dabei leicht verletzt haben. Der Ersatzbusfahrer habe die beiden getrennt, teilte die Polizei mit.