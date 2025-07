Allershausen (dpa/lby) - Ein 45-Jähriger aus dem Raum Roth hat mit einem gestohlenen Kleintransporter auf der Autobahn 9 in Richtung München für Aufsehen gesorgt. Der Mann hatte gegen 11.50 Uhr auf einer Baustelle in einem unbeobachteten Moment einen Kleintransporter entwendet und war zunächst in unbekannte Richtung davongefahren, wie die Verkehrspolizei Ingolstadt mitteilte.