Suhl (dpa/th) - Die Polizei hat auf der A71 bei Suhl einen Kühltransporter mit ungekühlter Ware an Bord aus dem Verkehr gezogen. Bei der Kontrolle am Donnerstagnachmittag fiel den Einsatzkräften auf, dass das Kühlaggregat des Fahrzeugs nicht in Betrieb war, wie die Polizei mitteilte. Zudem war eine Kühltruhe im Kühlraum nicht eingeschaltet.