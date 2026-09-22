Auf dem Weg zur U21-EM Welche Nation? Tresoldi berichtet von "Kloppo"-Gespräch

Klopp hatte schon bei der Nominierung seines großen Aufgebots für die Nations League auf die Situation von Tresoldi hingewiesen. "Für einen jungen Kerl ist das wahnsinnig schwierig. Es geht null Komma null darum, dass er morgens aufsteht und die eine oder die andere Nationalhymne singen will. Sondern es geht um ganz viele Dinge", sagte der neue Bundestrainer. "Wenn man da die Möglichkeit hat, sich da ein bisschen mehr Zeit zu nehmen, macht es absolut Sinn, dass man das macht." Man wolle keinen Druck aufbauen, sondern Perspektiven aufzeigen, sagte Klopp.