Auf dem Weg zur U21-EM Welche Nation? Tresoldi berichtet von "Kloppo"-Gespräch

Blankenhain - Klopp-Kandidat Nicolo Tresoldi vertagt die Entscheidung über seine Nationalmannschaftszukunft. "Mein Herz ist ein bisschen 50:50 Italien und Deutschland", sagte der 22 Jahre alte Stürmer vom FC Brügge. "Es ist keine einfache Entscheidung und ich glaube, jeder weiß: beide Länder bedeuten mir sehr viel." Statt schon jetzt unter dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp für die deutsche Auswahl aufzulaufen oder für das Team des neuen italienischen Nationalcoaches Roberto Mancini, entschied sich Tresoldi erst einmal für die deutsche U21. Das lässt ihm beide Optionen offen.